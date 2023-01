Covid Cina: l’Ue va dritta verso i test dei passeggeri asiatici diretti nei Paesi membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli stati dell'Ue sono "fortemente incoraggiati a introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina verso gli stati membri, il requisito di un test covid-19 effettauto non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina". E' tra le decisioni del meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr), comunicate dalla presidenza svedese di turno dell'Ue. Si raccomanda ai passeggeri sui voli da e per la Cina anche di indossare la mascherina medica o di tipo FFP2. - (PRIMAPRESS)