Covid, arriva la nuova variante Kraken. Oms: "Fa aumentare i casi ma non è una minaccia"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Si chiama Kraken ma il suo nome scientifico è XBB 1.5 ed è la nuova variante del Covid-19. Secondo l'Oms "può contribuire all'aumento dell'incidenza dei casi a livello globale". Lo afferma il gruppo consultivo tecnico sull'evoluzione del virus dell'Oms. Le valutazioni della variante Kraken "sono in corso, ma per il momento non porterebbe alcuna mutazione nota per essere associata a una maggiore gravità". In precedenza il direttore dell'Oms per l'Europea Hans Kluge aveva detto che per ora non si vede alcuna minaccia immediata per l'Europa. - (PRIMAPRESS)