Corridoi grano: c’è l’accordo Mosca-Ankara ma resta il nodo sminamento. Serve l’ombrello Onu

UCRAINA - Un colloquio telefonico tra il ministro della Difesa turco, Akar, e l'omologo russo, Shoygu, sulla creazione di un corridoio per far passare il grano fermo nei porti dell'Ucraina e farlo uscire attraverso gli stretti di Bosforo e Dardanelli, controllati da Ankara. Uno dei nodi chiave per formalizzare l'accordo rimane lo sminamento delle acque del Mar Nero attraverso le quali dovranno transitare le navi cargo, fa sapere Akar. La Turchia ha un ruolo di coordinamento ma serve l'ombrello dell'Onu per convincere Kiev, precisa.