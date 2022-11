Cop27: il passo del gambero a Sharm el Sheikh per l’accordo “loss and damage”

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Il passo del gambero di Cop27. Prima un annuncio di un accordo su "loss and damage" a Sharm el-Sheikh dove si svolge il vertice sul clima Cop27, in cui si è parlato di un Fondo per i ristori delle perdite e dei danni del riscaldamento globale ai paesi non industrializzati. Ma in serata la richiesta di istituire il fondo avanzata dai paesi emergenti e in via di sviluppo del G77+Cina guidati da Pechino si è trasformato in un accordo di "intenti" su cui si sta lavorando ancora ma prospettando la redazione di una proposta da inviare successivamente a Cop28.. Sul tema, infatti, erano emerse spaccature nel corso dei lavori di Cop27. L'Unione europea aveva definito "inaccettabile" la proposta egiziana perché non imponeva ai vari paesi piani aggiornati di riduzione delle emissioni. - (PRIMAPRESS)