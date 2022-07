Cooperazione Turchia-Italia: Erdogan e Draghi firmano un accordo di 9 punti nel segno dell’Ue

(PRIMAPRESS) - ANKARA - Rafforzamento della partnership tra Italia e Turchia. Con un accordo di nove punti firmato oggi tra il Presidente turco Erdogan e il premier italiano Draghi si "rafforza la cooperazione". È quanto ha sottolineato Erdogan in conferenza congiunta con Draghi nel terzo intergovernativo Italia-Turchia ad Ankara. Per Erdogan l'obiettivo quest'anno è un interscambio di 25 miliardi di dollari. "Italia e Turchia sono partner, amici, alleati", ha detto Draghi. "Essenziale è rafforzare la prospettiva di adesione alla Ue", ha aggiunto Erdogan che con Draghi "sostiene Kiev e condanna Mosca" e spera in un accordo sul grano in 10gg. - (PRIMAPRESS)