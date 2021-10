Consiglio d'Europa in Slovenia, Michel: "Garantire maggiore influenza dell'Europa sul piano internazionale"

(PRIMAPRESS) - BRDO (SLOVENIA) - "Questa sarà un'opportunità dopo i recenti eventi geopolitici - l'Afghanistan, il rapporto con la Cina, la situazione nell'Indo-Pacifico - per vedere come possiamo garantire che l'Unione Europea eserciti una maggiore influenza sul piano internazionale per promuovere i nostri valori, per difendere i nostri interessi". Cosi il presidente Charles Michel ha rivolto il suo saluto d'apertura alla riunione informale del Consiglio d'Europa che si sta tenendo in Slovenia dove in serata è arrivato anche il premier Draghi dopo la conferenza tenuta a Palazzo Chigi per la riforma di Fisco e Catasto.

"Siamo forti sostenitori dell'approccio multilaterale. Abbiamo forti alleanze. Molti paesi membri dell'Unione Europea sono anche membri della NATO. E la NATO è un pilastro della sicurezza su cui contiamo. Ma allo stesso tempo, vediamo che dobbiamo essere in grado di agire un po' più autonomamente in modo che le nostre alleanze siano più forti. Perché alleati forti fanno alleanze forti. Questa sarà l'occasione questa sera per affrontare questi temi per poter chiarire il modo, nei prossimi mesi, di continuare a lavorare.Sicuramente l'anno prossimo avremo un vertice europeo dedicato al tema della difesa, che richiederà fasi preparatorie nelle prossime settimane". Così ha concluso Michel.