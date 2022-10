Conflitto Ucraina: la Russia assolda ex squadre d'élite afghane

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'esercito russo starebbe reclutando unità di combattimento afghane da impegnare nel conflitto in Ucraina. Questo è quanto riportato dal magazine Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza afghana. Ex membri del Corpo d'élite dell'esercito nazionale afghano, che sono stati abbandonati dagli Usa e dagli alleati occidentali dopo il loro ritiro e quando il Paese è caduto in mano ai Talebani lo scorso anno, hanno riferito di essere stati contattati con offerte per unirsi all'esercito russo e combattere in Ucraina. - (PRIMAPRESS)