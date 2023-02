Conflitto israelo-palestinese: la telefonata di Blinken (Usa) a Netanyahau e Abbas per una soluzione “a due stati”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - La situazione Israele-palestinese deve arrivare ad un punto di mediazione decisivo. Lo ha detto il Segretario di Stato USA, Antony Blinken in una telefonata a Netanyahu e un'altra rivolta al presidente palestinese Abbas : "La soluzione è di 2 Stati". Il capo della diplomazia americana ha parlato senza mezze misure ai due esponenti dei paesi in conflitto ribadendo il sostegno Usa alla "soluzione negoziata a due Stati e l'opposizione a politiche che ne mettano a rischio la fattibilità".Lo ha fatto sapere il portavoce del Dipartimento di Stato,Price. "Il segretario ha sottolineato l'urgente necessità che israeliani e palestimesi prendano provvedimenti per ristabilire la calma e la ferma opposizione Usa verso misure unilaterali". Il conflitto Israelopalestimese va avanti dal 1948 e non sono serviti i numerosi tentativi di trovare una mediazione con il definitivo riconoscimento dello Stato di Palestina. - (PRIMAPRESS)