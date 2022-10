Confini Israelo-libanesi: dopo Herzog anche Aoun annuncia l’accordo sulle acque marittime

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Il presidente libanese Michel Aoun ha annunciato in diretta Tv l'approvazione del suo paese all'accordo che regola i confini marittimi con Israele. Israele aveva già approvato l'accordo martedì scorso. Libano e Israele non hanno rapporti diplomatici e sono tecnicamente in guerra. L'intesa, raggiunta grazie alla me- diazione americana, risolve la controversia sui confini marittimi,permettendo lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale. - (PRIMAPRESS)