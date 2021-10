Conferenza Italia-Africa, Di Maio (Esteri): "Sarà il continente del futuro per la popolazione sotto i 30 anni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il 40% della popolazione sotto i 30 anni"l'Africa è il Continente del futuro". Così il ministro degli Esteri, Di Maio, alla Conferenza Italia-Africa che si è aperta oggi a Roma. Pronti ad "accordi bilaterali per diventare ponte privilegiato tra Europa e Africa". Presto al via la Piattaforma "per favorire pace e stabilità". Per la lotta al Covid "doneremo 45 mln di dosi di vaccini entro l'anno", ha detto. "L'Africa contribuisce in minima parte ai fattori dei cambiamenti climatici e l'Italia promuove un dialogo franco per soluzioni condivise".

Intanto, circa l'affermazione di "continente del futuro" restano i dati espressi dall'Oms circa le aspettative di vita mondiali dove l'Africa è collocata in una media tra i 56 e i 62 anni. - (PRIMAPRESS)