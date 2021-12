Città più care al mondo: è Tel Aviv prima di Parigi in testa alla classifica dell’Economist

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Tel Aviv ha superato Parigi nella classifica delle città più care al mondo, piazzandosi al primo posto,secondo una indagine dell'Economist sul costo della vita che prende in esame i costi di prodotti e servizi in 173 paesi. Nella graduatoria seguono Parigi e Singapore a pari merito, e poi Zurigo,Hong Kong e New York.Roma perde 16 posizioni e si colloca al 48°posto,Berlino al 50° mentre l'ultima è Damasco. Rilevato il tasso di crescita più alto degli ultimi 5 anni, al 3,5% su base annua in valuta locale nel 2021, contro l'1,8% del 2020. - (PRIMAPRESS)