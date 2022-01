Città del Messico, proteste per la mattanza di giornalisti davanti al Departamentos de Securitade Nacional

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Manifestazioni in molte città del Mesdico per protesta contro l'uccisione di tre giornalisti negli ultimi 15 giorni (2 in 7 giorni nella città di Tijuana). Ieri era stata uccisa là reporter Lourdes Maldonado che aveva chiesto protezione già nei mesi scorsi per avvertimanti che le erano arrivati. Giornalisti, fotografi e cittadini hanno marciato lungo un viale centrale di Tijuana, mostrando cartelli con slogan. Circa 200 persone si sono radunate davanti al quartier generale del Dipartimento dell'Interno a Città del Messico, dove le foto dei colleghi assassinati sono state proiettate sulla facciata dell'edificio.Il governo ha inviato una équipe specializzata per le indagini. - (PRIMAPRESS)