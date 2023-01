Cina: l’andamento lento del colosso asiatico tra demografia in calo e Pil al minimo (+3%)

(PRIMAPRESS) - CINA - La Cina ha annunciato il suo primo calo demografico complessivo negli ultimi anni a causa di una società che invecchia e di un tasso di natalità in calo. Il National Bureau of Statistics ha ri- ferito che il Paese contava 850 mila persone in meno alla fine del 2022 ri- spetto all'anno precedente. Si fa riferimento solo la popolazione della Cina continentale escludendo Hong Kong,Macao e Taiwan autonoma, nonché i residenti stranieri. Si contano dunque 1.411,75 miliardi di persone,con 9,56 milioni di nascite contro 10,41 milioni di morti. Intanto c'è un altro dato che mostra l'andamento lento del colosso asiatico. Secondo gli analisti è cresciuta a un tasso sensibilmente inferiore a quello a cui aveva abituato il mondo. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, l'economia cinese ha chiuso il 2022 con un Prodotto Interno Lordo (PIL) al +3%, sui minimi dagli anni '70 principalmente per colpa della politica Zero Covid, che ha iniziato a invertire solo nell'ultima parte dell'anno. - (PRIMAPRESS)