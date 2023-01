Cina: il governo di Pechino scarcera i dissidenti delle violazioni delle norme anti-Covid

(PRIMAPRESS) - CINA - Era apparsa come una contraddizione quella del governo di Pechino di andare verso un allentamento delle rigide restrizioni per la diffusione del Covid ma al contempo tenere in carcere chi le aveva violate per protesta. Così ora arriva l'indicazione di rimettere in libertà quanti erano stati arrestati in questi tre anni di pandemia. Il governo, come riporta l'agenzia di stampa governativa Anadolu, ha invitato i governi locali, i tribunali, le forze dell'ordine e le unità doganali a porre fine ai procedimenti giudiziari relativi alla violazione delle restrizioni, nel giorno che vede revocato l'obbligo di quarantena sia per chi giunge in Cina dall'estero che per i residenti. Una reazione che sembra più indirizzata ad inviare un messaggio all'Europa che per un rigurgito di giustizia.

- (PRIMAPRESS)