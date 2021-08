Cerimonia chiusura Olimpiadi: Parigi 2024 si promuove con il contestato Parkour

(PRIMAPRESS) - TOKYO - La diretta internazionale della chiusura della XXXII edizione delle Olimpiadi giapponesi, ha mandato in onda il video promozionale di Parigi 2024 che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici. Un video che non mancherà di alimentare polemiche per le immagini temerarie di Parkour con Bmt sui tetti del Grand Palais e sulla Senna. Il parkour è una disciplina sportiva nata proprio in Francia in ambienti delle Banlieue ma ora diffuso ovunque. Consiste nell'abilità di compiere un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo in maniera veloce: passaggi da un tetto di un edificio all’altro o percorrendo improbabili “corridoi” sospesi nel vuoto. Il Cio aveva ipotizzato di introdurre il Parkour nelle discipline olimpiche ma poi non se ne è fatto nulla per i problemi della pandemia. Ma le immagini passate nella cerimonia di chiusura solleciteranno la polemica sul Parkour “olimpico” chiedendosi: che c’entra? Del resto gli stessi seguaci di questo fenomeno non hanno nessuna intenzione di farne una disciplina olimpica. In fondo la loro è trasgressione e fa a pugni con il rigore e le regole dello sport. Due mondi lontani. - (PRIMAPRESS)