Centro controllo sanitario Ue: tutta l’Italia in rosso come Romania, Ungheria e Polonia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La mappa Ue sul rischio epidemiologioco, aggiornata dal Centro Ue per il controllo sanitario (Ecdc), tutta l'Italia appare ora in rosso scuro, il massimo livello di rischio. Nella stessa situazione tutta l'Europa occidentale e del Sud, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa Centro-Orientale. In rosso rimangono solo la Romania, parte dell'Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c'è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde). - (PRIMAPRESS)