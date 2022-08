Caso Cambridge Analytica: Facebook chiude la vertenza con un accordo economico

(PRIMAPRESS) - USA - Il caso Cambridge Analytica è chiuso. Con un accordo dell'ultim'ora, Facebook ha acconsentito a chiudere dopo 4 anni la causa per un risarcimento per aver consentito l'accesso ai dati privati di decine di milioni di utenti. Quei dati furono utilizzati dalla società di consulenza digitale inglese, fondata da Steve Banner, per influenzare il voto nella campagna elettorale di Donald Trump. Meta, la società madre di Facebook, si è accordata per una somma non rivelata per chiudere la lunga vertenza..Il caso era emerso nel 2018 dopo un articolo dell'Observer che riportava le rivelazioni di un informatore della società di analisi del Regno Unito. - (PRIMAPRESS)