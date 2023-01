Carri armati in Ucraina: ecco la mappa geopolitica dell’invio di Leopard (Europa), Challenger (UK) e Abrams (USA)

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La fornitura di carri armati chiesti dall'Ucraina per evitare che la Russia possa espandere la superficie dei territori occupati nel Donbass, ha ora una nuova mappa geopolitica. I veloci e moderni Leopard arrivano da Spagna, Norvegia e Polonia. Dodici i Paesi finora che fornirebbero carri armati tedeschi, tra questi sicu- ramente Polonia e Norvegia. Ai Leopard si aggiungono i 14 Challenger da Londra e gli Abrams americani: un "passo importante verso la vittoria" di Kiev, secondo Zelensky. Anche Spagna, Finlandia e Portogallo sono pronti a inviare i carri armati Leopard all'Ucraina. Madrid addestrerà i militari di Kiev. Lisbona invierà 4 'tank' mentre Helsinki non ha precisato In totale: 80 carri armati Leopard in 2 battaglioni da 40 dagli alleati europei - (PRIMAPRESS)