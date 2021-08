Cairo: per Patrick Zaki ancora 45 giorni di detenzione cautelare. Il ventre molle dell'Occidente

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Se non fosse per la drammatica situazione in cui versa Patrick Zaki, la vicenda giudiziaria del giovane studente egiziano è assolutamente grottesca. La custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki è stata rinnovata di altri 45 giorni. Lo ha comunicato una legale dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Hoda Nasrallah. "45 giorni, è ufficiale", ha scritto in messaggi la legale lasciando intendere che, prima della chiusura degli uffici della Procura, è riuscita a farsi dare la notifica dell'esito dell'udienza svoltasi ieri. E al momento non c'è nessuna presa di posizione forte dell'Europa e in particolare dell'Italia contro una situazione giudiziaria che contrasta con qualsiasi democrazia. Zaki è in detenzione cautelare in un carcere del Cairo dal 7 febbraio 2020 senza che si sia mai avviato un processo nei suoi confronti. - (PRIMAPRESS)