Braccio della morte: in South Carolina torna la fucilazione in assenza di farmaci letali

(PRIMAPRESS) - USA - C'è il via libera in South Carolina alla fucilazione per l'esecuzione dei detenuti nel braccio della morte. La misura era stata approvata a maggio del 2021 per superare le difficoltà nel reperire il mix di veleni per le iniezioni, perchè molte case farmaceutiche ne avevano vietato la loro esportazione negli Usa per motivi umanitari. Per questo l'ultima esecuzione in South Carolina fu nel 2011. Fino a oggi i condannati, potendo scegliere tra l'iniezione e la sedia elettrica, sceglievano la prima evitando così l'esecuzione. Ma ora ritorna un'esecuzione cruenta che fa ritornare questo Stato al passato. - (PRIMAPRESS)