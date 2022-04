Birmania: il premio Nobel Aung San Suu Kyi condannata a 5 anni per una accusa di tangente

(PRIMAPRESS) - BIRMANIA - Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale della giunta birmana a cinque anni di reclusione per corruzione. In questo processo la premio Nobel è stata accusata di aver accettato una tangente di 600.000 dollari in contanti e lingotti d'oro. La sentenza fa parte di una raffica di procedimenti penali a carico dell'ex leader birmana, che rischia così di rimanere in carcere a vita. - (PRIMAPRESS)