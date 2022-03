Banca Centrale di Mosca: i contrasti della governatrice Elvira Nabiullina con Vladimir Putin

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'uscita di Putin di ieri di pagare il gas in uno svalutato rublo non è stato apprezzata dal governatore della banca centrale russa Elvira Nabiullina che ha cercato di dimettersi invano dopo che Vladimir Putin aveva ordinato un'invasione dell'Ucraina, ma per tutta risposta il presidente russo l'ha riconfermata per altri 5 anni. Nabiullina è costretta a gestire le ricadute di una guerra che ha rapidamente annullato gran parte di ciò che ha realizzato nei nove anni da quando è entrata in carica. L'opinione pubblica parla di una sua dimissione come un tradimento al presidente, con il quale ha lavorato a stretto contatto per quasi due decenni.

Nabiullina, 58 anni, non ha commentato pubblicamente la sua riconferma e non ha risposto alle domande di Blomberg. A dimettersi, invece, è stato Anatoly Chubais il funzionario economico portavoce di Putin che ha anche lasciato il paese. - (PRIMAPRESS)