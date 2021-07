Austria: Carina Schiestl Swarovski riceve la Grande Decorazione d’Onore del Presidente della Repubblica

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - A Carina Schiestl Swarovski, presidente del Consiglio esecutivo dell'aziena tirolese di ottiche da osservazione Swarovski Optik, è stata conferita in modo solenne la Grande Decorazione d'Onore per i Servizi alla Repubblica d'Austria conferita dal Presidente Federale, Alexander Van der Bellen, e presentata dal Ministro per gli Affari Economici, Margarete Schramböck. "Questa onoreficenza speciale - ha detto Carina Schiestl Swarovski - mi rende molto felice e mi riempie di grande gratitudine. Voglio dedicare questo riconoscimento a tutte le persone che mi hanno accompagnato nel cammino della mia vita". La motivazione del premio, concesso nei giorni scorsi in una cerimonia ufficiale, ha riconosciuto e lodato i risultati imprenditoriali, sociali e caritativi, nonché l'impegno per le questioni di sostenibilità. "Tutto questo - si legge nel messaggio presidenziale federale - è stato possibile solo grazie al suo coraggio e spirito innovativo, nonché al duro lavoro e alle sue capacità". - (PRIMAPRESS)