Aspettative di vita: negli USA il Covid sottrae due anni secondo il Prevention Center

(PRIMAPRESS) - USA - Il Covid ha diminuito le aspettative di vita negli Stati Uniti di 1,8 anni. Si tratta del calo più forte registrato negli ultimi 75 anni, causato in gran parte dalla pandemia. Lo riportano i Centers for disease control and prevention (Cdc). L'aspettativa di vita era di 77 anni l'anno scorso, mentre nel 2019 era di 78,8 anni. Gli Usa restano il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in permini assoluti.Dall'inizio dell'emergenza i morti sono oltre 810.000 e i contagli accertati 51 milioni 272.854. - (PRIMAPRESS)