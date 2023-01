Armi USA in Ucraina: prelevate da due depositi in Israele e Corea del Sud. Passeranno attraverso la Polonia

(PRIMAPRESS) - USA - I produttori di armi da guerra USA sono in affanno e non possono essere consegnate le armi promesse all'Ucraina. Secondo il New York Times saranno prelevate da due depositi in Israele e Sudcorea. La decisione sarebbe stata presa perché i produttori americani non riescono a soddisfare le richieste di armamenti da parte di Kiev. Israele ha sempre rifiuatto di inviare armi nel timore di danneggiare i rapporti con la Russia. Le armi per l'Ucraina sarebbero state inviate in Europa e dovrebbero arrivare a destinazione passando per la Polonia. - (PRIMAPRESS)