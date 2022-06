Armamenti Usa all’Ucraina, Putin: “Kiev vuole compensare le perdite di armamenti con missili a medio raggio”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia trarrà le sue conclusioni se gli Stati Uniti forniranno missili a lungo raggio all'Ucraina, ha dichiarato il Presidente Vladimir Putin in un'intervista rilasciata oggi durante il programma televisivo “Mosca. Cremlino. Putin” sul canale di stato Russia 1. Il capo di Stato ha osservato che le offerte di Kiev erano molto probabilmente legate al desiderio di compensare le perdite di armamenti militari. Secondo le sue parole, i missili in questione hanno un raggio di azione di 45-70 chilometri, simili ai Grad, agli Smercham e agli Uragan sovietici e russi. "Procediamo dal fatto che questa fornitura da parte degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi è volta a compensare le perdite di questo equipaggiamento militare, non c'è nulla di nuovo qui e non cambia nulla nella sostanza", ha detto Putin.Ha aggiunto che all'inizio della cosiddetta operazione militare speciale l'esercito ucraino disponeva di circa 515 sistemi missilistici, 380 dei quali sono stati distrutti. Kiev è riuscita a ripristinarne alcuni o a prelevarli dalle scorte, e ora le Forze armate ucraine dispongono di circa 360 unità di tali attrezzature. Il giornalista ha richiamato l'attenzione sul fatto che Washington potrebbe trasferire all'Ucraina missili a lungo raggio. "Se saranno consegnati, trarremo le dovute conclusioni e useremo i nostri mezzi di distruzione, che abbiamo a sufficienza per colpire gli obiettivi che non abbiamo ancora colpito", ha risposto il presidente. - (PRIMAPRESS)