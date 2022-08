Argentina, la vicepresidente Kirchner respinge le accuse di corruzione: “I magistrati hanno già scritto la sentenza”

(PRIMAPRESS) - ARGENTINA - La vicepresidente argentina Cristina Kirchner respinge le accuse di corruzione per le quali i pubblici ministeri hanno chiesto 12 anni di carcere e l'interdizione a vita dalla politica. Kirchner, 69 anni, è accusata di aver assegnato in modo fraudolento appalti di lavori pubblici nella sua roccaforte in Patagonia. In una diretta sui social media, ha dichiarato che la sua ideologia politica, fondata sul peronismo (il giustizialismo di Peron del 1945) è sotto processo e che i pubblici ministeri hanno già "scritto la sentenza" perchè i magistrati "non hanno alcuna prova". - (PRIMAPRESS)