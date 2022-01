Anniversario assalto Capitol Hill, Biden "Non possiamo permettere la violenza politica come norma"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Non possiamo permettercidi diventare un Paese che accetta la violenza politica come norma". Così il presidente Usa Biden nel discorso, anticipato alla stampa, in occasione del primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill. "Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte di ribaltare la volontà legalmente espressa dal popolo?","saremo una nazione che vive... all'ombra di bugie? Non possiamo permetterci di essere quel tipo di nazione"dice,"la via da seguire è riconoscere la verità e vivere secondo essa". - (PRIMAPRESS)