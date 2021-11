Amministrative Usa: l'America democratica e liberale perde consensi. L'allarme di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Se i democratici sono riusciti ad assicurarsi New York nel resto dell'America più lontana dai centri di potere c'è un segnale forte che arriva dalla vittoria dei repubblicani. In Virginia, con la vittoria del repubblicano Glenn Youngkin a governatore, arriva una sorta di preoccupazione alla Casa Bianca e alla sua componente liberal. A complicare il quadro per Biden è anche il New Jersey dove,con lo scrutinio ancora in corso, il democratico Phil Murphy è indietro sul rivale repubblicano Jack Ciattarelli. Il voto nei due Stati, soprattutto in Virginia,è considerato un referendum sul primo anno di presidenza Biden e sull'operato dei democratici,oltre a essere un termometro delle elezioni di metà mandato del 2022. A New York, invece, il democratico Eric Adams è stato eletto sindaco. L'ex agente afroamericano batte il rivale repubblicano Curtis Sliwa, fondatore dei Guardian Angels, e si appresta a prendere il posto di Bill De Blasio. Per Adamas, secondo sindaco nero dopo David Dinkins nella storia della metropoli americana per eccellenza, le prime sfide saranno il preoccupante ritorno della violenza in città e la ripresa economica dopo la crisi della pandemia. - (PRIMAPRESS)