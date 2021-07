Ambiente: la ripresa economica spinge le emissioni di CO2. Il rischio di superare i limiti degli accordi di Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La ripresa economica dopo la pandemia da Covid-19 spinge le emissioni di CO2, che toccheranno il massimo storico entro il 2023 perché solo il 2% dei finanziamenti per la ripresa viene speso per energia pulita. Così un report dell' Agenzia internazionale per l'Energia. Dopo il massimo nel 2023,l'inquinamento da anidride carbonica continuerebbe a crescere,con emissioni superiori di 3,5 mld di tonnellate a quanto ritenuto necessario a rispettare l'obiettivo di un incremento non superiore a 1,5°,fissato dagli accordi di Parigi sul clima. - (PRIMAPRESS)