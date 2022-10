Amazon: false recensioni, parte la prima denuncia penale in Ue e causa civile in Spagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Amazon presenta in Italia la prima denuncia penale in Ue e la prima causa civile in Spagna contro l'attività dei broker di recensioni false.Procedimenti che,con altre 10 azioni legali avviate in Usa,mirano a bloccare operatori che gestiscono oltre 11.000 siti e gruppi social che alimentano le false recen- sioni su Amazon e altri negozi on line. Nel mirino della denuncia un broker che avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio del rimborso dei loro acquisti. - (PRIMAPRESS)