Alleanza atlantica: Finlandia e Svezia hanno firmato l’adesione alla NATO. Stoltenberg: “Giornata storica per la sicurezza euro-atlantica”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È stata firmata oggi l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO. "Questo è un giorno storico per la Finlandia,la Svezia,la Nato e per la sicu- rezza euro-atlantica.Finlandia e Svezia daranno un contributo forte e importante alla nostra alleanza".Così Stoltenberg, segretario generale Nato, dopo la firma dei protocolli di adesione dei due Paesi all'Alleanza atlantica firmata oggi a Bruxelles e dopo che nei giorni scorsi il loro ingresso aveva visto cadere anche i veti di alcuni paesi. "Le nostre forze sono interoperabili,si sono formate e hanno lavorato insieme per molti anni. Condividiamo gli stessi valori e affrontiamo le stesse sfide alla pace andata in frantumi in Europa" ha commentaro il segretario della Nato.