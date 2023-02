Al Qaeda: l’egiziano Saif al Adel ecco chi è il nuovo capo dell’organizzazione terroristica secondo l’ONU

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - E' l'egiziano Saif al Adel il nuovo capo di Al Qaeda, dopo l'uccisione di Ayman al Zawahiri a Kabul lo scorso anno. Lo indicano le intelligence dei paesi membri in un rapporto dell'Onu citato dal Guardian. Adel, 62enne ex ufficiale delle forze speciali egiziane, si ri tiene sia in Iran: è per questo motivo che l'organizzazione non ha ancora fat- to un annuncio ufficiale, e per non ur- tare i talebani ammettendo il raid nella capitale afghana. - (PRIMAPRESS)