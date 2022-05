Afghanistan: i talebani tornano ad obbligare l’uso del burqa per le donne di qualsiasi età

(PRIMAPRESS) - KABUL - Il leader supremo dell'Afghanistan e capo talebano Hibatullah Akhundzada ha annunciato un codice di abbigliamento rigoroso per le donne quando sono in pubblico. In sostanza è il ritorno al viso coperto delle donne. Dunque, ció che si temeva nelle politiche conservatrici con i talebani al governo è accaduto.

"Dovrebbero indossare un chadori (burqa dalla testa ai piedi) perché è tradizionale e rispettoso", si legge in un decreto a suo nome emesso dalle autorità talebane durante una cerimonia a Kabul.

"Le donne che non sono troppo vecchie o giovani devono coprirsi il viso, tranne gli occhi, come da direttive della sharia, per evitare provocazioni quando incontrano uomini che non sono mahram (parenti maschi stretti adulti)", si legge. L'ordine avrebbe dovuto scatenare una raffica di condanne all'estero. Molti nella comunità internazionale vogliono che gli aiuti umanitari per l'Afghanistan e il riconoscimento del governo talebano siano legati al ripristino dei diritti delle donne.

Il decreto di Akhundzada diceva anche che se le donne non avevano un lavoro importante all'esterno era "meglio che stessero a casa".

Durante il loro primo regime, i talebani avevano reso obbligatorio il burqa per le donne.

Dal loro ritorno al potere, il loro temuto Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ha emesso diverse "linee guida" su cosa dovrebbero indossare le donne, ma l'editto di sabato è stato il primo ordine nazionale di questo tipo.

Gli islamisti intransigenti hanno scatenato un'indignazione internazionale a marzo quando hanno ordinato la chiusura delle scuole secondarie per ragazze, poche ore dopo la riapertura per la prima volta da quando hanno preso il potere.

I funzionari non hanno mai giustificato il divieto, a parte affermare che l'educazione delle ragazze deve essere secondo i "principi islamici". Tale divieto è stato emesso anche da Akhundzada, secondo diversi funzionari talebani.

Anche alle donne è stato ordinato di visitare i parchi della capitale in giorni separati dagli uomini. Alcune donne afghane inizialmente hanno respinto con forza, tenendo piccole manifestazioni e proteste in cui rivendicavano il diritto all'istruzione e al lavoro. Ma i talebani hanno represso queste manifestazioni non autorizzate e hanno radunato molti dei capi, tenendoli in incommunicado mentre negavano che fossero stati detenuti.

Nei 20 anni tra i due regni dei talebani, alle ragazze è stato permesso di andare a scuola e le donne hanno potuto cercare lavoro in tutti i settori, sebbene il paese sia rimasto socialmente conservatore. In un Afghanistan profondamente conservatore e patriarcale, molte donne indossano già il burqa nelle zone rurali. - (PRIMAPRESS)