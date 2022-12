Afghanistan: 5 Ong sospendono i rapporti con il paese: da Save The Children alla Croce Rossa

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Sono 5 le ong che hanno sospeso la loro operatività in Afhganistan dopo che le autorità talebane hanno vietato alle donne di lavorare nelle organizzazioni non governative e dopo il divieto Dopo Save the children, il Consiglio norvegese per i rifugiati,Care International e la Croce rossa internazionale, anche la britannica Christian Aid ha annunciato lo stop della sua attività. Parigi ha denunciato "l'oscurantismo" dei talebani e ha definito"l'accanimensto" contro le donne "intollerabile". - (PRIMAPRESS)