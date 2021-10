Aborto USA: ritornano le manifestazioni in piazza contro le limitazioni adottate in Texas

(PRIMAPRESS) - STATI UNITI - Negli Usa è tornata la Marcia delle Donne, la prima da quando Trump non è più alla Casa Bianca. Al grido "giù le mani sul mio corpo", decine di migliaia di donne sono scese in piazza in tutto il Paese contro le limitazioni all'aborto dopo l'entrata in vigore in Texas di una nuova normativa,la più restrittiva mai avuta negli Usa. A Washington circa 10.000 persone si sono radunate in una piazza vicino alla Casa Bianca, prima di marciare verso la Corte Suprema.A NY le manifestanti si sono riunite a Manhattan. - (PRIMAPRESS)