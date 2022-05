Aborto USA: La Corte Suprema ha votato per revocare il diritto introdotto nel 1973 ma la sentenza definitiva arriverà tra due mesi

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Corte Suprema ha votato per annullare la storica decisione Roe v. Wade, secondo una prima bozza di parere maggioritario scritta dal giudice Samuel Alito, circolata all'interno della corte.

La bozza di parere è un rigetto totale e inflessibile della decisione del 1973 che garantiva la protezione costituzionale federale dei diritti all'aborto e di una successiva decisione del 1992 - Planned Parenthood v. Casey - che in gran parte manteneva il diritto. "Roe aveva terribilmente torto fin dall'inizio", scrive Alito. "Riteniamo che Roe e Casey debbano essere annullati", scrive nel documento, etichettato come "Parere della Corte". "È ora di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell'aborto ai rappresentanti eletti del popolo". In passato le deliberazioni su casi controversi sono state fluide. I giudici possono, e talvolta cambiano, i loro voti quando le bozze di parere circolano e le decisioni principali possono essere soggette a più bozze e scambi di voti, a volte fino a pochi giorni prima che una decisione venga svelata. La decisione del tribunale non sarà definitiva fino a quando non sarà pubblicata, probabilmente nei prossimi due mesi. - (PRIMAPRESS)