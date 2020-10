Zaino donna per il tempo libero e per viaggiare: come sceglierlo?

MILANO -

(PRIMAPRESS) -Sono decenni che le donne con le borse formano un’accoppiata vincente, e lo stesso vale con zaini rivisitati per garantire le stesse performance, di una classica borsa, alle donne che vogliono essere eleganti ma ricercano la comodità. Le borse a zainetto vogliono raggiungere quella categoria di donne che sono mamme ma anche donne lavoratrici indipendenti, che conducono una vita frenetica senza però rinunciare a quel tocco di stile, eleganza e praticità.Come scegliere lo zaino adatto per ogni donna? Innanzitutto basiamoci sulle borse che tendenzialmente compriamo perché nello zaino sicuramente, vorremmo trovare alcune caratteristiche presenti nelle nostre borse preferite. Se optiamo per esempio per i colori scuri è meglio fare lo stesso per lo zaino che andremo a comprare. Se optiamo invece per borse molto ampie tipo shoppers con uno zaino non avremo problemi di capienza perché già di per sé avrà lo spazio sufficiente per contenere tutto il nostro necessaire, quindi scarteremo le borse a zainetto che saranno meno capienti; queste ultime andranno invece benissimo per quelle donne che solitamente acquistano borse piccole ed eleganti. Diverse sono le forme degli zaini da donna. Se è uno zaino per tutti i giorni la forma più comune e comoda sarà quella squadrata ma tondeggiante sul davanti. Oppure vi suggeriamo le borse a zainetto più compatte e piccole con chiusure con lacci che stringono l’ingresso della borsa a zainetto. Se invece si cerca uno zaino per viaggiare, per fare escursioni, sicuramente sarà uno zaino molto capiente e molto squadrato, con molti lacci e tasche per portare con sé tutto il necessario. Sarà uno zaino di quelli che possono portare il sacco a pelo e a volte anche le racchette da neve.Quando si parla di borse e zaini da donna c’è un brand che si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci riferiamo, ovviamente, all’italianissima Carpisa. Vediamo un po’ i nuovi zaini e zainetti da donna Carpisa focalizzandoci sui diversi modelli.Il primo modello è possibile sceglierlo in tre colori mentre il secondo in cinque colori diversi. Il modello Gioia si presenta con un base dritta e squadrata e con l’apice tondeggiante; il modello Rachele invece è una delle borse a zainetto più graziose, dove la chiusura si stringe con i lacci arricciandolo;Il modello Rita propone due varianti di zainetti da ragazza, uno con cerniera ed uno con tracolla. Entrambi in tre colori quali nero, tortora e turchese e con comode tasche laterali per riporre oggetti più piccoli;Sveva è un’interessante borsa a zainetto molto comoda e soprattutto molto pratica, per tutte quelle donne super affaccendate tra lavoro e famiglia. Disponibile in tre elegantissimi colori quali nero, tortora e rosa cipria.Tra la produzione Carpisa non bisogna dimenticare di annoverare il modello Rebecca tra gli zaini piccoli che si presentano in un due lavorazioni diverse: una con una lavorazione che ricorda la pelle di coccodrillo ed in total black; mentre la seconda lavorazione è più classica, liscia con la chiusura in bianco e il resto della borsa zainetto in rosa cipria;sono considerati leggeri perché in tessuto di nylon che ricorda i tessuti tecnici, con un comodo porta ipad. Il modello Soya è pensato infatti per le nuove generazioni al passo coi tempi e sempre informati dei social network.Il modello Niki è il must have di questa stagione. Un solo modello per due zaini in vera pelle, dove uno è di un bellissimo rosso peperoncino piccolo ed elegante con chiusura a strozzo; mentre l’altro è di colore nero e squadrato, un modello compatto e pratico per un look rock. Non vi resta che scegliere tra tutti gli zaini quello che più fa per voi, il vostro zaino per il tempo libero e per viaggiare lo sceglierete in base alle vostre necessità. Se vi serve qualcosa, innanzitutto, di più capiente o meno, sempre rimanendo in linea con la moda attuale. - (PRIMAPRESS)