Shopping: il Made in Italy arriverà in New Jersey con “Want Ita” il mall di Italian Devolopment Group

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si chiama Want ITA e si declina con il Made in Italy d'eccellenza. Si tratta del progetto American Dream il progetto promosso da Italian Development Group che portarà 30 aziende italiane del segmento lusso accessibile all'interno del centro commerciale American Dream in New Jersey (USA). Nonsolo una shopping area dedicata alla moda Made in Italy, ma un vero polo attrattivo capace di catalizzare l'attenzione di tutte le persone alla ricerca di qualità e stile italiano. American Dream vicino a New York in New Jersey - è uno dei più grandi shopping mall che ospita parchi di divertimento e attrazioni, oltre a centinaia di negozi tra cui i più importanti marchi del lusso come Hermes, Gucci, Dolce&Gabbana, fino a Saks Fifth Avenue. WANT ITA vuole essere un marketplace esperienziale che permette alle aziende italiane di avere una straordinaria vetrina sul mercato americano, un luogo che vuole fungere da community builder per le persone appassionate del lifestyle italiano. - (PRIMAPRESS)