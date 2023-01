Pitti Uomo si prepara all’edizione 103 a Fortezza da Basso con il ritorno IGO OUT dedicato all’outdoor

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Il Pitti Uomo alla Fortezza da Basso dal 10 al 13 gennaio si prepara alle anticipazioni delle collezioni 2023-2024 e progetti speciali che ampliano il percorso espositivo. E poi il ritono di IGO OUT, lo spazio dedicato alla moda outdoor che va di pari passo con i trend 'natura' e le novità “the SIGN” e “PITTIPETS”. 759 aziende, per il 40% estere e poi buyer che torneranno ad affollare, con qualche eccezione eccellente come russi e cinesi, la Fortezza da Basso. La 103esima edizione di Pitti Uomo che presenterà un’anteprima delle collezioni maschili 2023-2024 porterà una serie di novità.

In Fortezza da Basso p, dunque, torna la sezione del salone dedicata all'outdoor style, sempre più presente nel guardaroba maschile, e non solo. Una tendenza che nasce dall'incontro tra la ricerca stilistica e la passione per gli spazi aperti e gli sport legati alla natura. Il risultato è una nuova prospettiva di lifestyle, una proposta trasversale di brand internazionali di abbigliamento, accessori e oggetti per la vita all'aperto ospitati nella Sala della Rotonda. Prodotti innovativi che uniscono stile e performance, funzionalità e ambizione progettuale.