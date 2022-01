Pitti Uomo 2022: al Polimoda di Firenze il focus sul mercato di PwC Italia e Fondazione Edison

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Pitti Uomo arrivato alla sua edizione numero 101 alla Fortezza da Basso, in un anno ancora tormentato dalla diffusione del Covid, si terrà nei giorni 11, 12 e 13 gennaio contemporaneamente a Pitti Bimbo 94. Le misure di sicurezza addotate per questa apertura come ha sottolineato l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone: "Saranno poche ma rigide" e saranno indispensabili per consentire a visitatori, espositori e compratori di godere della manifestazione in sicurezza e tranquillità. Ma nonostante questo impegno la rassegna fiorentina farà i conti con qualche defezione importante come quella di Brunello Cucinelli con il disappunto espresso dal presidente di Pitti Immagine, Claudio Marenzi dopo che il titolare del brand di cachemire aveva dato forfait a ridosso della manifestazione. Tra gli appuntamenti di pre-apertura il focus promosso da PwC Italia e Fondazione Edison: "La ripresa della moda passa da Pitti" che si terrà il 10 gennaio (ore 18) presso l'Aula Magna del Polimoda, in Manifattura Tabacchi. All'evento interverranno Claudio Marenzi, Presidente di Pitti Immagine, Marco Fortis, Direttore della Fondazione Edison e Erika Andreetta, Partner di PwC Italia. - (PRIMAPRESS)