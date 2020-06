Monza: il Paddok 2 dell'autodromo si trasforma in Drive-In per l'estate. Apre il cartellone la Bella e la Bestia

(PRIMAPRESS) - MONZA - Dopo il lungo e forzato lockdown le arene all’aperto saranno la soluzione per andare al cinema ma per aumentare il distanziamento sociale esplode la voglia di Drive-In come Danny e Sandy in «Grease». Dopo Ostia ecco che anche il blasonato autodromo di Monza si trasforma in quel posto magico e di intimità ispirato al costume a stelle e strisce degli anni Cinquanta. Drive–In Monza in Autodromo è l’iniziativa del circuito che aprirà a luglio l’area del Paddock 2 – 13 mila metri quadri lungo il rettilineo che porta alla Parabolica – si trasformerà in un enorme cinema sotto le stelle di 8.700 metri quadri. “Cinema, auto e Autodromo sono il mix del successo di questo progetto - spiega il Sindaco Dario Allevi - Il drive-in è un fatto sentimentale, emozionale, ma questo progetto ha anche concrete ricadute sul territorio: è, infatti, un volàno per il settore cinematografico, in attesa delle riaperture delle sale in autunno, e un supporto alle nostre imprese che hanno subito le chiusure per l’emergenza sanitaria. Inoltre è uno romantico strumento per far tornare le persone a vivere momenti di socialità, cultura e divertimento con tutte, però, le cautele e garanzie possibili”. Si comincia venerdì 3 luglio con il film di animazione «La Bella e la Bestia», storico cartoon della Disney, per finire domenica 19 luglio con «Fight Club», cult movie con Brad Pitt e Edward Norton: nove proiezioni in tre weekend e una serata dedicata agli anni Cinquanta con «Grease», la celebre pellicola con John Travolta e Olivia Newton-John. Dai grandi classici ai musical fino ai film di animazione: il «Drive-in Monza in Autodromo» proporrà delle pellicole adatte a tutti, anche più piccoli. - (PRIMAPRESS)