Moda: stivali donna, ecco i trend dell’autunno/inverno 2021

MILANO - L'autunno è arrivato e l'inverno non è lontano. Finito il tempo del sole in spiaggia, anche se il mare ha un suo fascino speciale durante il periodo più freddo dell'anno. Le condizioni climatiche sono più variabili e. Una garanzia c'è, tuttavia, e viene dal. Si tratta degli stivali da donna , quest'anno trendy come non mai, grazie a. Veri e propri oggetti di design, come nellabrand storico delcapace di unire a una tradizione artigianale tramandata di generazione in generazione originalità e creatività.Ma quali sono i trend di quest'anno? Ne parliamo in questo articolo ma vi anticipiamo una cosa: saranno capaci di stupirvi ed esprimere al massimo la vostra personalità.Perfette per accompagnare la donna durante l'arco intero della giornata senza trovarsi alla fine con i piedi stanchi, anche quando l'altezza raggiunta è importante.Attenzione ai dettagli, come una zip laterale che aumenta il comfort e accessori metallici posti lateralmente, capaci di impreziosire la pelle già di suo luminosa. Uno stile che si trova non solo negli stivali al ginocchio ma anche negli, quest'anno ancora più cool. L'abbinamento sicuro? Quello col, tendenza assoluta, presente sia corto che lungo. Perfetto per mostrare la gamba slanciata dallo stivale.esprimendo un tratto della personalità più legato alla sua forza femminile. Il tacco alto, nello stivale, sta benissimo con un tubino nero ma anche colorato, ad esempio sui toni dell'azzurro baby o del rosso, se non volete passare inosservate. Una soluzione classica, certo, ma che le scarpe giuste rendono più preziosa e audace. Scegliete un cappotto semplice e il risultato è garantito!Gli stivali al ginocchio sono amati dalle donne, lo sanno bene influencer, celebrities e trend setter che ogni anno li mostrano sui social o durante le sfilate haute couture. I motivi sono da ricercare nel fatto che, rendendola sinuosa e persino sontuosa. Si copre, certo, ma allo stesso tempo si scopre e alleggeriscono le linee.La soluzione migliore, dal punto di vista dell'abbinamento, è quella di optare perLa gonna può essere anche midi e persino lunga, in jeans come in velluto, persino in un tessuto come il cashmere che avvolge e riscalda. Stivaletti e gonna. Praticità, eleganza, sensualità. Tutto perfetto.