Moda: lo street style ecosostenibile e con i colori della natura nella collezione disegnata da Sergei Ginko per GRK

(PRIMAPRESS) - MILANO - La settimana della moda donna a Milano ha mostrato il suo volto ecosostenibile nelle collezioni primavera/estate 2022 se non proprio tutti con materiali naturali almeno nei colori che hanno le nuances della terra e del risveglio della natura. E poi c’è il bianco dominante per giacche dalle linee scivolate e senza ridondanze che strizza l’occhio ad uno street style semplice ma raffinato. Persino le tendenze dei giovani creativi non si sottraggono completamente a questa tendenza come nel caso della collezione smart di GRK disegnata da Sergei Grinko che fa eccezione nel lavoro artigianale di alcuni dettagli che utilizzano frange, tessuti a rete, plissé e applicazioni che rivelano grande manualità.

Anche per Sergei i colori della terra diventano predominanti con il marrone che vira nelle tonalità di un campo appena arato con il gioco morbido del plissé. Anche l’uomo di Grinko si impossessa di alcune lavorazioni utilizzate al femminile ma il risultato è intrigante. - (PRIMAPRESS)