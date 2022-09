Moda: la settimana milanese spinge il settore. Domani in passerella da Tod’s a Laura Biagiotti

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Settimana della Moda iniziata da due giorni a Milano ieri ha avuto il pregio di coinvolgere il pubblico con la sfilata di Diesel portata all'esterno delle gettonate e superblindate passerelle. Oggi in calendario le sfilate di Maison Margiela, Emporio Armani, Furla, Prada e Kiton mentre domani saranno Tod's, Bulgari,

Mario Valentino, Missoni, Loro Piana e Laura Biagiotti a riempire di glamour le diverse location scelte nella Milano fashion. I numeri del sistema moda indicano un segno più nella voce del fatturato - con le previsioni di una crescita del 10.5% rispetto allo scorso anno - dalla Camera Nazionale della Moda Italiana arriva il calendario delle sfilate che porteranno nella "Milano da vivere" il fermento che l'ha caratterizzata negli anni. Con 210 appuntamenti: 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni, 7 presentazioni e 30 eventi, la settimana milanese si ripresenta con la voglia di investire in uno dei settori più dinamici anche se gli scossoni in borsa per effetto dei rialzi dei tassi, si è fatto sentire. - (PRIMAPRESS)