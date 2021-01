Moda: inaugurato oggi il Pitti Immagine Uomo 99 in digitale su Pitti Connect

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Pitti Immagine Uomo 99 si inaugura oggi, 12 gennaio, in digitale su Pitti Connect. Da qualsiasi angolo del mondo, potrai unirti alla fashion community internazionale per gustarti l’inizio ufficiale del calendario della moda uomo. La nostra piattaforma è il luogo giusto per celebrare le nuove collezioni menswear, mettere in contatto i brand con buyer e giornalisti, generare nuove relazioni e fare nuove scoperte. Fino alla fine di marzo, Pitti Connect pubblicherà regolarmente tanti nuovi contenuti: specials dedicati ai top buyer e ai brand, interviste con i designer, percorsi di stile ragionati per guidare i visitatori tra le collezioni. - (PRIMAPRESS)