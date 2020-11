Moda: il gruppo tessile Reda acquisisce Lanieri.com, il sarto digitale di Maggi e Schiavotto

(PRIMAPRESS) - BIELLA - Il Gruppo tessile Reda, specializzato nella lavorazione di lane merino, ha acquisito Lanieri, il “sarto digitale” fondato da Simone Maggi e Riccardo Schiavotto che ha rivoluzionato l’acquisto di abiti su misura online. In realtà Lanieri era già socio minoritario e partner industriale. “L’operazione – si legge nella nota – rappresenta un tassello fondamentale per il consolidamento della divisione digitale Reda Consumer e fa sì che Reda sia il primo lanificio che entra a pieno titolo nel mondo digitale”. Da 7 anni Lanieri, attraverso la vetrina digitale lanieri.com, ha innovato la modalità d’acquisto del bespoke italiano attraverso tecnologia e algoritmi sviluppati in house, che permettono di personalizzare un capo su misura grazie all’inserimento delle misure anatomiche prese seguendo un semplicissimo videotutorial. La scelta di Reda su Lanieri significa anche una maggiore presenza sul territorio nazionale oltre ai due center store di Parigi e Bruxelles ci sono le “vetrine” di Milano, Roma, Torino e Bologna che aiutano i clienti nell’esperienza d’acquisto. L’azienda fondata da Simone Maggi e Riccardo Schiavotto ha raggiunto una quota export pari al 48%, spedendo almeno un prodotto in 67 nazioni in tutto il mondo. L’operazione contribuirà a rafforzare entrambe le parti: “entrando a far parte del Gruppo Reda – prosegue la nota -, Lanieri potrà trarre vantaggio da grandi capacità operative e di relazioni con fornitori mentre Reda avrà accesso alla tecnologia, alle competenze avanzate del team digital di Lanieri e all’esperienza acquisiti nell’offerta omnichannel”. Questa acquisizione rappresenta per il Gruppo Reda il primo tassello di un progetto più ampio che ha l’obiettivo ambizioso di attuare una rivoluzione digitale del settore tessile, attraverso lo sviluppo di una piattaforma di servizi tecnologici a disposizione dell’intero comparto della moda. Il progetto sarà guidato da Luca Martines, CEO della divisione Consumer del Gruppo Reda, insieme al suo senior management, professionisti provenienti da aziende leader nel campo digitale e dell’e-commerce. - (PRIMAPRESS)