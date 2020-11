Moda: il giusto outfit per un'uscita pomeridiana con le amiche

(PRIMAPRESS) - MILANO - Curare il proprio outfit è fondamentale in qualsiasi momento della giornata. Ma ogni occasione ha le proprie regole. Oggi vogliamo parlare dell’outfit perfetto per un’uscita pomeridiana con le amiche.Il consiglio è di non esagerare, optando per un outfit semplice ma con un tocco glamour, o andare sul classico con un tubino nero o colorato. L'importante è non avere un look troppo eccessivo ma nemmeno troppo serioso.Per un aperitivo in città, ad esempio, meglio evitare abiti troppo eleganti e troppo appariscenti. È bene dunque scegliere capi d'abbigliamento colorati oppure abbinateci un accessorio, come una collana, una borsa oppure una pochette nera lucida come questa . Il modo ideale per trasformare l'abbigliamento da lavoro in outfit per l'aperitivo: sì anche a minidress e tubini, o a un jeans con camicetta a stampe floreali e scarpe stringate.Per un aperitivo subito dopo l’orario lavorativo è possibile scegliere per un look modern chic, con gonnellone e golfino in lana leggero e stivali. Oppure potete optare per un look più easy con pantalone morbido con maglia in jersey da abbinare a stringate (così non starete tutta la giornata sui tacchi) e giacca nera ad un bottone o cappottino svasato. Il segreto è quindi non fare nessun cambio una volta uscite dall'ufficio: basta aggiungere un accessorio, come una collana particolare, per creare uno stacco di colore, magari abbinata ad una bag patchwork.Per un aperitivo un po’ più impegnativo ed elegante possiamo optare per un classico tubino nero con delle décolleté con tacco non molto alto ma sottile, impreziosito con gli accessori adatti e una pochette preziosa. Se l'aperitivo è particolarmente chic allora andrà benissimo un vestito elegante: un modello a palloncino con stampe preziose e spalle scoperte a cui abbinare accessori come orecchini e bracciale non troppo vistosi ma luminosi.Chi invece non può rinunciare al pantalone meglio optare per un modello a sigaretta nero, magari a vita alta e con una cintura preziosa, abbinato ad una camicia bianca in tessuto morbido. Andranno benissimo un paio di decolletè nere e una clutch in un colore a contrasto da abbinare a un bijoux per dare un tocco chic al vostro look.Aperitivo in spiaggia? Nessun problema, le opzioni sono davvero tante. A partire da uno short in jeans da abbinare sempre a una camicia in denim leggero per resistere al freschetto serale. Se volete far risaltare l'abbronzatura potete optare per un top o un mini abito bianco da indossare con sandali bassi. Se proprio non potete far a meno dei tacchi, è concessa la zeppa. Chi preferisce un look più comodo più indossare un abito camicia con espadrillas e cappello di paglia. Per un aperitivo al mare andrà benissimo anche abito multicolor dalle linee ampie da abbinare ad una pochette in colore sgargiante. L’importante è sempre scegliere in base al proprio stile senza strafare con colori ed accessori. - (PRIMAPRESS)