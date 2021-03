Moda: il calendario di Pitti Immagine prende forma in presenza a partire dal 2022

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La prossima edizione di Pitti Uomo, dedicata alle collezioni primavera/estate 2022, avrà luogo presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 17 giugno. Dal 23 al 25 giugno sarà la volta di Pitti Bimbo, seguito a ruota da Taste (27-29 giugno) e Pitti Filati (30 giugno – 2 luglio presso la Stazione Leopolda). Previsti invece per settembre Pitti Fragranze (17-19, Stazione Leopolda) e Super (23-26), presso il Padiglione Visconti di Milano. Sono queste le date indicate per un ritono in presenza delle rassegne fiorentine. “Apriamo le iscrizioni al prossimo ciclo estivo con l’invio degli inviti ai nostri espositori, allo scopo di dare alle aziende riferimenti certi per la programmazione delle attività, ben consapevoli che da qui all’estate dovremo tutti seguire con attenzione l’evoluzione della situazione sanitaria. Saremo tempestivi in qualsiasi circostanza”, dichiara in una nota l’AD di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, ricordando l’apporto della piattaforma Connect, attiva da gennaio e fino alla prima settimana di aprile per quanto concerne le collezioni autunno/inverno 2021. Gli fa eco Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine: “Abbiamo deciso di portare Pitti Uomo da quattro a tre giorni per venire incontro alle richieste di massima concentrazione ed economia delle spese che ci arrivano dagli espositori e, per quanto riguarda Filati, confermiamo la sede di Stazione Leopolda. Sul piano organizzativo e della sicurezza in Fortezza da Basso, come nelle altre sedi, siamo già preparati – lo eravamo già in effetti – e ci stiamo coordinando con tutti i soggetti istituzionali (Comune, Regione, Ministeri) e privati (vettori, aeroporti, stazioni, alberghi etc.) coinvolti nell’attività fieristica complessiva. L’intero ciclo estivo sarà caratterizzato da una forte integrazione tra il formato fisico e quello digitale, cercando di sfruttare tutte le possibilità di ampiezza e profondità del servizio che essi offrono”. Il manager specifica anche che, sulla base del dpcm appena emanato, le date di Taste precedentemente comunicate (10-12 aprile) sono state cancellate, preferendo spostare il salone a fine giugno. - (PRIMAPRESS)