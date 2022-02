Moda: il blazer trend setter della Settimana della moda di Milano con un’edizione turbata dal conflitto ucraino

(PRIMAPRESS) - MILANO - I venti di conflitto in Ucraina hanno soffiato anche sulla Settimana della Moda milanese che si è chiusa questa mattina. Doveva essere l'edizione di una ripartenza dopo i lockdown della pandemia da Covid e invece si è conclusa decisamente sottotono e non poteva essere altrimenti viste le notizie dell'aggressione russa. Peró il fashion system non ha dimenticato che per l'Italia è la seconda voce del suo Pil e sia pure a "mezza voce" ha presentato le sue collezioni da cui emergono i trend di quest'anno con i blazer a fare da portabandiera insieme ai capi chiave del guardaroba della Primavera Estate 2022. Colorate, fresche e versatili, le giacche primeggiano tra i trend di stagione: dalle più gioiose e moderne nelle nuance pastello, alle più classiche ed eleganti nella palette del bianco, blu marino e cammello. Silhouette strutturate si alternano a linee morbide che vestono il corpo durante le prime giornate primaverili o le fresche serate estive. Chiusure monopetto, doppiopetto o con lacci, il capospalla nato durante il diciannovesimo secolo e legato alla cultura del cricket e alla nautica inglese, si afferma, ancora oggi, un indumento dall'eterna bellezza. Da Gucci a Loro Piana e da Bottega Veneta e Stella McCartney, e poi il maestro di questo capo spalla femminile che è Giorgio Armani (con una sfilata in silenzio per soffermarsi sul conflitto in Ucraina) ecco i blazer dei brand più celebri su cui puntare durante i prossimi mesi.

Tra i "fuori salone" la collezione presentata da Bartolotta&Martorana che con uso di lunghe catene diventate ornamento di mini dress cut-out ha conferito ai suoi capi un aspetto aggressivo ma senza perdere la sua femminilità. - (PRIMAPRESS)